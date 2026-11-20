Kaza, saat 06.20 sıralarında KarapınarKonya kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.İ.O. idaresindeki 42 AYH 291 plakalı tıra, aynı yönde seyir halinde olan Y.K. yönetimindeki 01 AVG 895 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 01 AVG 895 plakalı tırın kabini yerinden koparken, sürücüsü Y.K. kabin içerisinde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralı sürücü Y.K. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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