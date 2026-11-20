Kış ve yaz lastiği dışında bazı sürücülerin tercih ettiği dört mevsim lastiklerin kış şartlarında kış lastiği yerine geçmeyeceğini belirten uzmanlar, özellikle yağışlı aşırı soğuk havalarda yeteri kadar güvenli olmayacağına dikkat çekiyor.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte güvenli sürüş ve aracın yol tutuşu için kış lastiği uygulaması başladı. Kış aylarında, yazkış lastik değiştirmeden dört mevsim lastik kullanmak isteyen sürücülere uzmanlardan uyarı geldi. Dört mevsim lastik isteyenlere kış lastiği önerdiğini söyleyen lastikçi Filiz Kasapoğlu, "Yıllardan beri yazkış, dört mevsim lastiklerini stoklarımızda bulunduruyoruz ama bunun bir kaçış noktası olmadığını her zaman anlatıyoruz. Ama bazı müşterilerimiz ısrarla dört mevsim lastikleri istiyor. Özellikle kadınlar da sürüyorsa ve araba sürekli hareket halindeyse, her gün evden çıkıyorsa biz dört mevsimi önermiyoruz. Önermememizin sebebi kışın istediğiniz performansı alamıyorsunuz. İçindeki silika oranı ve kauçuk oranı ortalama karışık bir hamurdan yapıldığı için kışın o yağmurlarda, yol tutuşunda istediğimiz performans ve yol tutuşu yok. Yazın da asfalt ısındığı için uğultu ve fren sistemindeki ses desibeli yükseldiği için müşterilerimizin memnuniyetsizlikleri oluyor, o yüzden dört mevsim lastiği satmıyorum. Sadece göstermek amaçlı lastiğim var burada. Dört mevsimle ilgili geldikleri zaman kış lastiğini öneriyoruz" dedi.

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Kış lastiğinin performansını da anlatan Kasapoğlu, "İçindeki desenle beraber görürseniz, silika oranını ve lastiğin yapısını lastik size her şeyi anlatır zaten. Yaz lastiğinde silika oranı yüzde 45, kış lastiğinde silika oranımız yüzde 90 ve dört mevsimde de yüzde 40 oranında karışımdan dolayı. Dört mevsim lastiğin yol tutuşu ve performansını kullandıkları zaman memnun olmayacaklar. Çünkü lastik kaçış noktası olarak görülüyor ancak arabanın sürtünme ile ilgili en önemli noktası lastik olduğu için özellikle biz yaz ve kışı ayrı ayrı öneriyoruz. Bazı insanlar ‘Eşim kullanacak, okula gidiyor, dört mevsim' diye düşünüyor. Şimdi frene bastığı zaman, tutmadığında bu uzadığı zaman veya kaza yaptığı zaman bunu yaşayan, eşiyle beraber yaşayan müşterilerim var. Araba yolda duramadığı için dört mevsim lastikten hemen gelip arkasından kış lastiği alıyorlar. Çünkü bunu tecrübeyle denemeleri gerekiyor. Bazı müşteriler deniyorlar ve sonucu mutsuzluk oluyor" diye konuştu.

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"Yaz lastiğinin ya da kış lastiğinin performansını dört mevsimde alamaz"

İki set mevsimlik lastik ile dört mevsim lastik arasındaki 1020 bin liralık farkın risk almaya değmeyeceğini belirten Kasapoğlu, "Dört mevsim lastikler daha çok satılsın diye değişik markalarda üretimlere de çıktı. Eskiden her lastik markası dört mevsim üretmiyordu. Şu anda elektrikli arabalarda, yüksek performanslı arabalarda dört mevsim zaten olmaz. Çünkü araba patinaj yaparak kalkıyor ve bunu müşteri yaşıyor. Yaşadığında da bu lastik neden böyle diye şikayet ederek geliyor. O yüzden yaz lastiğinin performansını ya da kış lastiğinin performansını dört mevsimde alamaz. Dört yaz, dört kış aldığınız zaman maksimum 8 lastik ile 4 mevsim arasında dördünde 10 ile 20 bin fark eder. Yani 8 lastik alınacağına 10 ile 20 bin lira arasındaki bir farktan dolayı kaçmamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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"Kimse ‘ben lastikten anlamam' demesin"

Lastik hamurları arasındaki yol tutuş farkına değinen lastikçi Filiz Kasapoğlu, "Kış lastikleriyle dört mevsim lastiklerinin desenlerinden gidersek, kış lastiklerinin arasındaki kılcal damarlarla beraber yol tutuşunu inceleyebilirsiniz. Kimse ‘Ben lastikten anlamam' demesin. Lastiğe dokundukları ve gördükleri zaman kış lastiği size kendini anlatır, yol tutuşunu da anlatır. Kullandıkları zaman fren mesafesiyle dört mevsimdeki ve yaz lastiğindeki kanallar yağmur kanallıdır, eksi 7 dereceden itibaren yol tutmamaya başlıyor. İstediği kadar lastik sıfır olsun, bunu görebiliyorsunuz zaten. Dört mevsim lastiği eksi 7 derecede kullanamazsınız. Eksi 7 derecedeki performansınızla, fren mesafeniz ile kış lastiğindeki fren mesafenizin arasında yüzde 50 fark vardır. Çünkü arasındaki kılcal damarlar açılıyor ve yolu resmen vakumluyor. Bunu da iki arabaya aynı anda birine kış lastiği takalım, birisine de dört mevsim takalım; kalkışındaki performansından anlayabilirsiniz" diye konuştu.