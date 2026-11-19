Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBU) Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, eşi ve şoförü Konya'da trafik kazası geçirdi. Kazada, Rektör Aydın'ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın hayatını kaybederken, Rektör Kemalettin Aydın ve sürücüsünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobilde çıkan yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü.

Kaza, KonyaKırıkkale kara yolu Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve eşi Prof. Dr. Sevim Aydın'ın içerisinde bulunduğu sürücü Mehmet Uzunoğlu idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçip araziye takla attı. Kazada rektör, eşi ve sürücü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otomobilde çıkan yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Prof. Dr. Sevim Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından yetkililer de hastaneye geldi. Rektör Kemalettin Aydın'ın yarın bir dizi programa katılmak üzere Konya'ya gelmek üzere yolda olduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.