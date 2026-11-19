Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından 2025 yılında başlatılan Yeni Üyelerle İstişare Toplantıları devam ediyor. Serinin 7. toplantısında konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Odanın çalışmaları, Konya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile küresel ekonomide yaşanan dijital dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Öztürk, yapay zeka ve dijital teknolojileri iş süreçlerine uyarlayan işletmelerin önümüzdeki dönemde önemli rekabet avantajı elde edeceğine dikkat çekti.

Konya Ticaret Odası, üyeleriyle doğrudan iletişim kurmak, sektörlerin sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirmek amacıyla başlattığı Yeni Üyelerle İstişare Toplantılarını sürdürüyor. 2025 yılında başlayan toplantılar kapsamında bugüne kadar altı buluşma gerçekleştirilirken, seçim sürecinin tamamlanmasının ardından serinin 7. toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, üyelerle istişareyi ve ortak akılla hareket etmeyi önemsediklerini belirterek, toplantıların yalnızca yeni üyelerle tanışma amacı taşımadığını, Konya ekonomisinin ihtiyaçlarını, sektörlerin karşılaştığı sorunları ve ticaret hayatındaki gelişmeleri birlikte değerlendirmek açısından önemli bir platform olduğunu ifade etti. KTO'nun 20222026 çalışma döneminde Meslek Komiteleriyle gerçekleştirilen istişare toplantılarında yaklaşık 4 bin 500 üyeyle bir araya gelindiğini hatırlatan Öztürk, üyelerden alınan görüş ve önerilerin odanın çalışmalarına önemli katkılar sağladığını belirtti. Yeni dönemde de üyelerin talep ve beklentilerini merkeze alan hizmet anlayışını sürdüreceklerini kaydetti.

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KTO ve iştirakleri iş dünyasının gelişimine katkı sağlıyor

Konya Ticaret Odasının köklü geçmişinden aldığı güçle yalnızca üyelerine hizmet veren bir meslek kuruluşu olmadığını, aynı zamanda şehrin ekonomik, ticari, akademik ve teknolojik gelişimine katkı sağlayan büyük bir ekosistem haline geldiğini belirten Öztürk, oda ve iştirakleri bünyesinde yürütülen çalışmalara değindi. KTO Karatay Üniversitesinin nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve bilimsel araştırmaların desteklenmesinde önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Öztürk; KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü bünyesindeki Konya Model Fabrika, Mesleki Eğitim Merkezi, Dış Ticaret Merkezi, Siber Güvenlik Merkezi, Akıllı Teknolojiler Merkezi ve Enerji Verimliliği Merkezi aracılığıyla işletmelerin eğitim, teknoloji, verimlilik, dijital dönüşüm, ihracat ve enerji alanlarındaki ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Uluslararası Fuar Merkezinin Konya'nın ulusal ve uluslararası tanıtımına, firmaların yeni iş bağlantıları kurmasına ve yeni pazarlara ulaşmasına katkı sağladığını kaydeden Öztürk, girişimcilik ve inovasyon faaliyetleriyle de yeni iş fikirlerinin geliştirilmesini ve yenilikçi projelerin ekonomik değere dönüşmesini hedeflediklerini ifade etti. Öztürk, Oda ve iştiraklerinin sunduğu imkânlardan üyelerin daha fazla yararlanmasının önemine dikkat çekti.

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"Yapay zekayı iş süreçlerimize uyarlamalıyız"

Küresel ekonomide yaşanan değişime dikkat çeken Başkan Öztürk, dijitalleşme ve yapay zekanın artık yalnızca teknoloji sektörünü değil, üretimden ticarete, pazarlamadan müşteri ilişkilerine, muhasebeden lojistiğe kadar bütün sektörleri etkilediğini söyledi. İş dünyasının bu gelişmeleri uzaktan izlemekle yetinmemesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, her işletmenin kendi faaliyet alanında yapay zekanın etkilerini analiz ederek bu teknolojileri iş süreçlerine uyarlamaya başlamasının önem taşıdığını vurguladı. Yapay zeka ve dijital teknolojilerin işletmelere zaman kazandırabileceğini, maliyetleri azaltabileceğini, üretim süreçlerini iyileştirebileceğini ve daha doğru kararlar alınmasına katkı sağlayabileceğini ifade eden Başkan Öztürk, önümüzdeki dönemde teknolojik dönüşüme ayak uyduran işletmelerin rekabette öne çıkacağını söyledi. Konya iş dünyasının değişen ekonomik düzene uyum sağlaması, çalışanların dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi ve teknolojik yatırımların artırılması gerektiğini belirten Öztürk, KTO olarak üyelerin teknoloji ve inovasyon konusunda bilinçlenmesine yönelik çalışmaları sürdüreceklerini de dile getirdi.

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"Verimlilik ve katma değerli üretim önceliğimiz olmalı"

Konya ekonomisinin güçlü üretim ve ticaret altyapısına sahip olduğunu belirten Başkan Öztürk, şehrin makine ve ekipman imalatı, otomotiv, tarım makineleri, gıda, ayakkabı, döküm ve metal sanayisi gibi birçok sektörde önemli bir üretim gücü bulunduğunu ifade etti. Konya'nın 2026 yılı ekim ayında 328 milyon 176 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, yılın ilk on ayında ihracatın 3 milyar doların üzerine çıktığını belirten Başkan Öztürk, üretim gücünün yanı sıra ihracatın niteliğinin artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Öztürk, "Daha yüksek katma değerli ürünler üretmek, teknoloji ve tasarıma yatırım yapmak, markalaşmak ve yeni pazarlara açılmak oldukça önemli. Artan üretim maliyetleri ve küresel rekabet karşısında işletmelerin verimliliklerini artırması bir zorunluluk haline geldi. Bu çerçevede yalın üretim, enerji tasarrufu, dijital dönüşüm ve teknolojiden daha fazla yararlanmak rekabet gücünü korumada önemli unsurlar olarak karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.

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Toplantının istişare bölümünde KTO üyelerine söz verilerek faaliyet gösterdikleri sektörlerde karşılaştıkları sorunlar, beklentileri ve çözüm önerileri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.