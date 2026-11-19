Öte yandan kaza haberini alan Aydın ailesinin yakınları ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ve Konya Valisi İbrahim Akın da hastaneye geldi.

Durumu ağır olan Sevim Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücü ile Aydın ve eşi Prof. Dr. Sevim Aydın ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşi hayatını kaybetti, kendisi ve şoförü yaralandı.

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