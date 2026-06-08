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        Beyşehir'deki yangında depo ve garaj kullanılamaz hale geldi

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında depo ve garaj kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 09:37 Güncelleme:
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        Beyşehir'deki yangında depo ve garaj kullanılamaz hale geldi

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında depo ve garaj kullanılamaz hale geldi.


        İlçeye bağlı Kurucuova Mahallesi'nde N.G'ye ait garaj ve depo olarak kullanılan yapıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kurucuova, Yeşildağ ve Beyşehir'den itfaiye ekiplerinin yanı sıra Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinden de ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

        Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında garaj ve depo olarak kullanılan yapıda büyük çapta hasar meydana geldi.

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