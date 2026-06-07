Konya'da yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı. Elif Zümra Magatur (11), Kızılcalar Mahallesi 153392 Sokak'taki binanın 6. katındaki pencereden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

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