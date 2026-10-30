Beyşehir'den kısa kısa
Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.
İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçe merkezi ile Kurucuova, Gölyaka ve Yeşildağ mahallelerinde gerçekleştirilen taramalarda öğrencilerin ağız ve diş kontrolleri yapıldı.
Programda, sağlık ekiplerince öğrencilere ağız ve diş sağlığının önemi hakkında bilgi verildi.
Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğünce taramaların düzenli olarak devam edeceği bildirildi.
- Beyşehir'de gübre bayileri denetlendi
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçede faaliyet gösteren gübre bayilerinin denetlendiği bildirildi.
Denetimlerde gübre satış noktalarının kamera sistemleri, ürün etiketleri, barkod ve hologram bilgilerinin kontrol edildiği ifade edildi.
Açıklamada, üreticilerin güvenilir tarımsal girdilere ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğü belirtilerek bereketli bir sezon temennisinde bulunuldu.
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