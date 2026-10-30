Beyşehir'den kısa kısa

Açıklamada, üreticilerin güvenilir tarımsal girdilere ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğü belirtilerek bereketli bir sezon temennisinde bulunuldu.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçe merkezi ile Kurucuova, Gölyaka ve Yeşildağ mahallelerinde gerçekleştirilen taramalarda öğrencilerin ağız ve diş kontrolleri yapıldı.

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