Muratpaşa Kaymakamı Kara, Konya'da toprağa verildi

Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara için memleketi Konya’da Hacıveyis Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Mersin Valisi Atilla Toros, Konya Valisi İbrahim Akın, protokol üyeleri, meslektaşları ve ailesi katıldı. İhsan Kara, burada kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı’na defnedildi.

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