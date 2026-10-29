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        Konya'da Cumhuriyet'in 103. yılı, 103 kişilik zeybek gösterisiyle kutlandı

        Konya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla 103 kişi Harmandalı Zeybeği oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 20:00 Güncelleme:
        Konya'da Cumhuriyet'in 103. yılı, 103 kişilik zeybek gösterisiyle kutlandı

        Konya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla 103 kişi Harmandalı Zeybeği oynadı.

        Kılıçarslan Meydanı'ndaki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Etkinlikte, Anadolu Kafkas Kartalları Müzik, Dans ve Sanat Topluluğu üyesi 103 dansçı, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümüne özel zeybek gösterisi sundu.

        Çocukların da yer aldığı zeybek oyununu vatandaşlar yağmur altında ilgiyle izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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