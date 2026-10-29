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        Kamyon yaşlı kadına çarptı: 1 ölü

        Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına taşıma asansörü kamyonu çarptı. Kazada yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Kamyon yaşlı kadına çarptı: 1 ölü

        Konya’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına taşıma asansörü kamyonu çarptı. Kazada yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Kaza, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Doktor Ahmet Özcan Caddesi ile Taşcami Uzunharmanlar Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 42 AVG 92 plakalı taşıma asansörü kamyonu Ahmet Özcan Caddesi’nden Taşcami Uzunharmanlar Caddesi’ne döndüğü sırada Ayşe Eroğlu’na (77) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşe Eroğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının alzheimer hastası olduğu öğrenildi.

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        Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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