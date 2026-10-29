Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

        Konya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 13:30 Güncelleme:
        Konya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Konya'da Mevlana Kültür Merkezi'ndeki kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali İbrahim Akın, burada yaptığı konuşmada, ülke tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümüne ulaşmanın gururu ve coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

        Akın, tarih boyunca karşısına çıkan her türlü engeli büyük bir özveriyle aşan Türk milletinin, istiklal yolunda gösterdiği iradeyi Türkiye Cumhuriyeti ile taçlandırdığını dile getirdi.

        REKLAM

        Program, öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunları gösterisinin ardından Cumhuriyet konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödül verilmesiyle sona erdi.

        - Karaman

        Karaman'da Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen programda, Vali Hayrettin Çiçek ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı vatandaşların bayramını kutladı.

        Çiçek, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Program, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığının gösterileri ve halk oyunlarının ardından kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesiyle tamamlandı.

        REKLAM

        - Aksaray

        Aksaray'da Hasan Dağı Spor Salonu'nda düzenlenen kutlamalarda Vali Murat Duru, Garnizon Komutanı Albay Ümit Şahin ve Belediye Başkanı Evren Dinçer katılımcıları selamladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Duru, Cumhuriyet'in 103. yaşını büyük gurur ve coşkuyla kutladıklarını dile getirdi.

        Tören, halk oyunları ve jandarma komando birliğinin gösterisinin ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'da da tören Vali Naci Aktaş'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

        Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kapalı Spor Salonu'nda devam eden programda Aktaş, İkmal ve Garnizon Komutanı Numan Kıral ile Belediye Başkanı Burcu Köksal, törene katılanların bayramını kutladı.

        REKLAM

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aktaş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Program, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları ve mehter takımı gösterisinin ardından kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

        ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız

        Benzer Haberler

        Kamyon yaşlı kadına çarptı: 1 ölü
        Kamyon yaşlı kadına çarptı: 1 ölü
        Konya'da Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı
        Konya'da Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı
        Geçen yıl tek başına kutladığı Cumhuriyet Bayramı'nı bu kez arkadaşlarıyla...
        Geçen yıl tek başına kutladığı Cumhuriyet Bayramı'nı bu kez arkadaşlarıyla...
        Tek öğrencisi olan okulda tören; 'İşte Cumhuriyet tam olarak budur'
        Tek öğrencisi olan okulda tören; 'İşte Cumhuriyet tam olarak budur'
        Selçuklu'da okul kantinlerine denetimler sürüyor
        Selçuklu'da okul kantinlerine denetimler sürüyor
        Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
        Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti