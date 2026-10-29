Konya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Konya'da Mevlana Kültür Merkezi'ndeki kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali İbrahim Akın, burada yaptığı konuşmada, ülke tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümüne ulaşmanın gururu ve coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

Akın, tarih boyunca karşısına çıkan her türlü engeli büyük bir özveriyle aşan Türk milletinin, istiklal yolunda gösterdiği iradeyi Türkiye Cumhuriyeti ile taçlandırdığını dile getirdi.

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Program, öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunları gösterisinin ardından Cumhuriyet konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödül verilmesiyle sona erdi.

- Karaman

Karaman'da Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen programda, Vali Hayrettin Çiçek ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı vatandaşların bayramını kutladı.

Çiçek, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Program, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığının gösterileri ve halk oyunlarının ardından kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesiyle tamamlandı.

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- Aksaray

Aksaray'da Hasan Dağı Spor Salonu'nda düzenlenen kutlamalarda Vali Murat Duru, Garnizon Komutanı Albay Ümit Şahin ve Belediye Başkanı Evren Dinçer katılımcıları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Duru, Cumhuriyet'in 103. yaşını büyük gurur ve coşkuyla kutladıklarını dile getirdi.

Tören, halk oyunları ve jandarma komando birliğinin gösterisinin ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da tören Vali Naci Aktaş'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kapalı Spor Salonu'nda devam eden programda Aktaş, İkmal ve Garnizon Komutanı Numan Kıral ile Belediye Başkanı Burcu Köksal, törene katılanların bayramını kutladı.

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Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aktaş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Program, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları ve mehter takımı gösterisinin ardından kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

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