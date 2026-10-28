Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

Kalecilerin takımdan ayrı olarak çalıştığı, 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.

Kulübün açıklamasına göre, Murat Kurum Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman, pas çalışması ile başladı.

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