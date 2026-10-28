Kadınlarda sık görülen kemik erimesini önleme yöntemleri

Osteoporoz; halk arasında bilinen adıyla kemik erimesinin, kemik mineral yoğunluğunun azalması ve bu mikro yapının bozulması sonucunda kemiklerin zayıflayıp kırılgan hale geldiği sistemik bir iskelet hastalığı olduğunu belirten Medicana Sağlık Grubu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Hacı Ali Tekkurt, osteoporozun çoğu zaman herhangi bir belirti vermeden yıllarca ilerlediğini ve genellikle ilk bulgunun bir kırık meydana geldiğinde ortaya çıktığını söyledi.

En sık omurgada, kalçada ve el bileğinde kırıklar görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Hacı Ali Tekkurt, bu kırıkların bel ile sırt ağrıları, boyda kısalma ve duruş bozukluğuna sebep olduğunu belirtti. Medicana Konya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Hacı Ali Tekkurt, 50 yaş üstü ve menopoz sonrası dönemde olan kadınların en yüksek risk grubunda olduğunun da altını çizdi.

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Kemik erimesinin başlıca nedenleri ve risk faktörleri

Hormonal değişimlerin kadınlarda birçok değişikliğe sebep olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Hacı Ali Tekkurt, "Menopozla birlikte östrojen hormonu seviyesinin düşmesi kemik yıkımını hızlandırır. İlerleyen yaşla birlikte kemik yapım hızı yavaşlar, yıkım hızı artar. Beslenme eksiklikleri yani yetersiz kalsiyum ve D vitamini alımı kemik kalitesini olumsuz etkiler. Yaşa uygun günlük kalsiyum ve D vitamini ihtiyacının karşılanması gerekir. Yaşam tarzının hareketsiz olması, sigara ve aşırı alkol tüketimi olumsuz etkiyi artırırken ince, zayıf ve küçük kemik yapısına sahip bireylerde de kemik erimesine yatkınlık olmaktadır" dedi.

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Yaşlanma ve menopoz dışında kemik erimesine sebep olan durumlar

İlaç kullanımına bağlı nedenlerin kemik erimesine sebebiyet verebileceğini belirten Uzm. Dr. Hacı Ali Tekkurt, "3 aydan uzun süreli kortizon kullanımı, aşırı tiroid hormonu tedavisi, meme ve prostat kanseri tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, uzun süreli mide koruyucu ilaçlar, bazı epilepsi ilaçları ve kan sulandırıcı ilaçlar bu etkiyi artırır. Hormonal hastalıklar yani diyabet, tiroid ve paratiroid bezlerinin aşırı çalışması, cushing hastalığı, hipogonadizm açıklamak gerekirse erkeklerde testesteron, kadınlarda erken menopoza bağlı östrojen hormonunun genç yaşta yetersiz olması etkendir. Bunlara ek olarak sindirim sistemi ve beslenme bozuklukları da kemik erimesine sebep olan durumlar arasındadır. Çölyak hastalığı, crohn hastalığı ve ülseratif kolit, obezite cerrahisi mide küçültme ameliyatları sonrasında besin emiliminin azalması, kronik karaciğer hastalıkları örnek olarak verilebilir. Ayrıca kronik böbrek yetmezliğinde böbrekler D vitaminini aktifleştirme ve vücuttaki kalsiyum fosfor dengesini sağlama görevini yapamadığında kemik metabolizması ciddi şekilde bozulur. Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilit gibi romatizmal hastalıklar da kemik yıkımını arttırır. Multipl myelom, lösemi ve lenfoma gibi hematolojik ve onkolojik hastalıklar da kemik erimesine sebep olabilir. Hareketsizlik, felç, uzun süre yatağa bağımlılık nedeniyle kemiklere yük binmemesi kemik yapım mekanizmasını durdurarak hızlı bir erimeye yol açan etkenler arasındadır'' ifadelerini kullandı.

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Kemik erimesinde doruk kemik kütlesini yüksek tutmak çok önemli

"Kemik erimesini önlemek, özellikle 30'lu yaşların başında ulaşılan doruk kemik kütlesini ne kadar yüksek tuttuğunuz ve sonraki yaşlarda bu kütleyi nasıl koruduğunuz ile doğrudan ilgilidir" diyen Tekkurt, şunları ekledi:

‘‘Güçlü kemiklere sahip olmak ve ilerleyen yaşlarda kırık riskini minimuma indirmek için bütüncül bir yaşam tarzı değişikliği şarttır. Beslenme kalsiyum dengesine dikkat edilmelidir. Kemiklerin ana yapı taşı olan kalsiyumun günlük ihtiyaca uygun olarak besinlerle alınması hayati önem taşır. Süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler zengin kalsiyum kaynaklarıdır. Günlük 1000 mg ile bin 200 mg kalsiyum alımı önerilir. Buna ek olarak D vitamini ve güneş ışığı alımı bir diğer etkendir. Kalsiyumun bağırsaklardan emilebilmesi ve kemik dokusuna bağlanabilmesi için yeterli D vitamini bulunmalıdır. Günlük D vitamini ihtiyacının en doğal kaynağı güneştir. Cildin doğrudan günde 1015 dakika güneş ışığı alması oldukça faydalıdır. Diyetle yeterli D vitamini alınamadığı durumlarda, hekim kontrolünde yılda en az bir kez D vitamini seviyelerine baktırılmalı ve gerekiyorsa takviye de kullanılmalıdır. Kemikler canlı dokulardır; üzerlerine yük bindikçe güçlenir ve kendilerini yenilerler. Yürüyüş, tempolu koşu, tenis ve dans gibi yer çekimine karşı vücut ağırlığını taşıyarak yapılan aktiviteler kemik yoğunluğunu arttırır. Haftada 34 gün en az 30 dakika tempolu yürüyüş başlangıç için idealdir. Hafif ağırlıklar, direnç bantları ile yapılan direnç ve güç antrenmanları kasları güçlendirirken kemik kütlesini korur. Sürekli tekrarlanan bir diğer husus ise zararlı alışkanlıklardan uzak durmaktır. Sigara ve alkol kemik erimesi üzerine olumsuz etki yapar. Aşırı kahve tüketimi kalsiyumun böbrekler yoluyla vücuttan atılmasına neden olur. Günlük kahve tüketimini sınırlamak kemik sağlığını korur. Özellikle risk altındaki bireylerin, menopoz sonrası kırık riski yüksek olan kadınların uzmanlar tarafından kemik taraması yaptırması önerilir. Sonuç olarak osteoporozdan korunmak erken yaşlarda başlayan yeterli kalsiyum ve D vitamini alımı, düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirilmesi ile mümkündür."