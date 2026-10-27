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        60. Konya Aşıklar Bayramı devam ediyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karatay Belediyesi ve Konya Kültür ve Turizm Derneği işbirliğinde düzenlenen 60. Konya Aşıklar Bayramı, Karatay Gençlik Merkezi'nde ikinci gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 22:45 Güncelleme:
        60. Konya Aşıklar Bayramı devam ediyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karatay Belediyesi ve Konya Kültür ve Turizm Derneği işbirliğinde düzenlenen 60. Konya Aşıklar Bayramı, Karatay Gençlik Merkezi’nde ikinci gününde devam ediyor.

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Konya’nın sıradan bir topluluk, sıradan bir şehir olmadığını söyledi.

        Kılca, kökleri binlerce yıllık bir söz medeniyetine dayanan asil bir milletin evlatları olduklarını belirterek, "Söz bizim kültürümüzde önemli bir değere sahiptir. Yeri gelir tek bir mısra savaşı bitirir, yeri gelir bir tek türkü taş olmuş kalpleri tuzla buz eder. İşte bu güçlü sözün, muazzam kudretin asıl muhafızları aşıklarımızdır. Karacaoğlan’ın sevdası Köroğlu’nun yiğitliği, Ercişli Emrah’ın duası, Aşık Veysel’in sadakati bu topraklarda yüzlerce yıldır yankılanıyorsa, bu aşıklarımızın sinesindeki o sönmeyen aşk ateşi sayesindedir.” diye konuştu.

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        Türkiye'nin 25 ilinden ve 5 ülkeden 60 aşığın katıldığı organizasyonun ikinci gününde halk ozanları, sazları ve türküleriyle vatandaşlarla buluştu.

        Türk kültürünün önemli değerlerinden aşıklık geleneğini gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan etkinlik, 60. yılında kültür ve sanatseverleri bir araya getiriyor.

        Etkinlikler, 28 Ekim'e kadar devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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