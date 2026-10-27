Konya'da tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Polis ve jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma yapıldı.

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, tır sürücüsü Süleyman B'nin kazada yaşamını yitirdiğini tespit etti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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