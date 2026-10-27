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        Konya'da tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Konya'da, tır ile kamyonun çarpışması sonuçu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 18:59 Güncelleme:
        Konya'da tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Konya'da, tır ile kamyonun çarpışması sonuçu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Aksaray'dan Konya istikametine seyir halinde olan Süleyman B. (33) yönetimindeki 42 EH 405 plakalı tır, 3. Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında, aynı yönde ilerleyen Serkan K. (38) idaresindeki 42 DRH 54 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, tır sürücüsü Süleyman B'nin kazada yaşamını yitirdiğini tespit etti.

        Kazada, kamyon sürücüsü Serkan K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Polis ve jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma yapıldı.

        Hayatını kaybeden Süleyman B'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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