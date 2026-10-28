25 şehir ve 5 ülkeden aşıklar 60. Konya Aşıklar Bayramı'nda buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karatay Belediyesi ve Konya Kültür ve Turizm Derneği iş birliğinde düzenlenen 60. Konya Aşıklar Bayramı devam ediyor. 25 şehir ve 5 ülkeden gelen 60 aşığın akşam düzenlenen programda atışmaları izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 60. Konya Aşıklar Bayramı, birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Türk kültürünün köklü değerlerinden biri olan aşıklık geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen organizasyon, ikinci gününde de halk ozanlarını vatandaşlarla buluşturdu. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından Konya'ya gelen aşıklar, gündüz etkinlikleri kapsamında Selçuk Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Sazları ve sözleriyle aşıklık geleneğinin örneklerini sergileyen halk ozanları, akşam ise Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda geleneksel atışmaları, doğaçlama söyleyişleri ve türküleriyle kültürel bir şölen sundu. Programda geleneksel aşık atışmalarının yanı sıra muamma geleneği de yaşatıldı. Seyircilere yöneltilen muammalar programa ayrı bir renk katarken, vatandaşlar da cevapları bulmaya çalışarak bu kültürel şölene ortak oldu.

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"Karatay demek vefa demektir"

Programın açılış konuşmasını yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya'nın köklü medeniyet birikimine ve aşıklık geleneğinin yaşatılmasının önemine dikkat çekti. Başkan Kılca, "Konya'mız, Anadolu'daki medeniyetimizin doğduğu yerdir. Karatay demek, Konya demek; tarih demek, gelenek demek, kültür demektir. Konya'mızı, Karatay'ımızı tek bir kelimeyle ifade edecek olursak vefa demektir. Biz biliyoruz ki toplumlar sadece taş binalarla, fiziki yapılarla ayakta kalmaz. Toplumları ayakta tutan asıl unsur, gönül mimarisidir. Karatay Belediyesi olarak bizler de göreve geldiğimiz günden bu yana bu gönül mimarisine hizmet etmeyi, bu şehrin ruhuna vefa göstermeyi en büyük sorumluluk olarak bildik" dedi.

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"Aşıklarımız milletimizin yaşayan hafızasıdır"

Aşıklık geleneğinin Türk milletinin kültürel kimliğinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Kılca, halk ozanlarının medeniyetin hafızasını kuşaktan kuşağa taşıdıklarını ifade etti. Kılca, "Bizler, kökleri bin yıllık bir söz medeniyetine dayanan asil bir milletin evlatlarıyız. Söz, bizim kültürümüzde çok önemli bir değere sahiptir. Karacaoğlan'ın sevdası, Köroğlu'nun yiğitliği, Aşık Veysel'in sadakati bu topraklarda yüzlerce yıldır yankılanıyorsa bu, aşıklarımızın sinesindeki sönmeyen aşk ateşi sayesindedir. Aşıklarımız, sazları ve sözleriyle medeniyetimizin belleğini kuşaktan kuşağa taşımaktadır" diye konuştu.

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Konya Aşıklar Bayramı'nın 60 yıllık geçmişine de değinen Başkan Kılca, "1966'dan bugüne tam yarım asrı geride bırakan, şehrimizin kültür ve sanat hayatının mihenk taşı olan bu organizasyonun 60. yılını kutlamanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. 60. yılında tam 60 aşığımızı Konya'mızda ağırlıyoruz. Türkiye'nin 25 farklı şehrinden ve gönül coğrafyamızın 5 ayrı ülkesinden gelen halk ozanlarımız, 3 gün boyunca Karatay'ı sözün ve sazın merkezi yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Başkan Kılca, organizasyona katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanlığına ve Konya Kültür ve Turizm Derneğine teşekkür ederek, geleneğin bugünlere ulaşmasında emeği bulunan kültür insanlarını ve hayatını kaybeden halk ozanlarını rahmet ve minnetle andı.

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Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Yakıcı ise, Konya'nın bin yıldır aşıklık geleneğine ev sahipliği yapan önemli kültür merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Geleneğin yaşatılmasına verdiği destek dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür eden Yakıcı, "Başkanımızın bu özverili yaklaşımı, aşıklık sanatımıza büyük güç katıyor ve geleneğimizin yaşatılmasına heyecan kazandırıyor" ifadelerini kullandı.

2628 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 60. Konya Aşıklar Bayramı, bugün saat 20.00'de Karatay Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek final programıyla sona erecek. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve gönül coğrafyasından gelen halk ozanları, sazları ve sözleriyle bir kez daha vatandaşlarla buluşarak aşıklık geleneğinin en güzel örneklerini sergileyecek.