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        Konya'da Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı

        Konya'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Konya'da Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı

        Konya'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılan kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Konya Valisi İbrahim Akın yaptığı selamlama konuşmasında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum" dedi.

        Konuşmanın ardından çeşitli gösteriler yapıldı. Öğrenciler kule yapıp Türk bayrağı açarken, kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Akın ve protokol tarafından ödülleri verildi. Törene askeri ve mülki erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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