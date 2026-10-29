Galatasaray kafilesi, Konya'ya geldi

Konya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafile, kentteki taraftar gurubu tarafından pankart ve tezahüratlarla karşılandı. Havalimanı çıkışında teknik direktör Okan Buruk'a çiçek takdim edildi.

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