Konya'da kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Konya'nın Meram ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Giriş: 29.10.2026 - 16:49 Güncelleme:
Konya'nın Meram ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
A.D. yönetimindeki 42 AVG 92 plakalı kamyonet, Uzunharmanlar Mahallesi'nde Ayşe Eroğlu'na (77) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Eroğlu'nun cenazesi, hastane morguna götürüldü.
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