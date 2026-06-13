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        Beyşehir'den kısa kısa

        Geleneksel hale gelen Bangladeş Beyşehir Gölü Su Nilüferi Günü etkinliklerinin üçüncüsü, renkli görüntüler ve dostluk mesajları eşliğinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Beyşehir'den kısa kısa

        Geleneksel hale gelen Bangladeş Beyşehir Gölü Su Nilüferi Günü etkinliklerinin üçüncüsü, renkli görüntüler ve dostluk mesajları eşliğinde gerçekleştirildi.

        Beyşehir Belediyesi ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Konya Fahri Konsolosluğu iş birliğinde düzenlenen etkinlikler, Beyşehir Gölü Nilüfer Bahçesi’nin bulunduğu Çiftlik Mahallesi kıyısındaki Su Nilüferi Tabiat Parkı'nda yapıldı.

        Bangladeş Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Amanul Haq, Beyşehir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçeye her gelişinde kendisini ailesinin yanında gibi hissettiğini söyledi. Beyşehir halkının sıcak ilgisinden övgüyle bahseden Haq, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

        Bangladeş Halk Cumhuriyeti Konya Fahri Konsolosu Deniz Bulkur ise üçüncü yılına ulaşan etkinliğin artık geleneksel bir kimlik kazandığını belirterek, Beyşehir'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar da yaptığı konuşmada, Beyşehir'in gölü, tarihi, doğası ve insanıyla Konya'nın en özel ilçelerinden biri olduğunu vurguladı.

        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise Beyşehir'in yalnızca doğal güzellikleriyle değil, farklı kültürleri bir araya getiren gönül iklimiyle de öne çıktığını ifade etti.

        Konuşmaların ardından iki ülke protokol mensupları arasında karşılıklı plaket ve hediye takdimleri gerçekleştirildi.

        Programın devamında Bangladeş'e özgü şarkılar seslendirilirken, Beyşehir Gölü Nilüfer Bahçesi'ne düzenlenen tekne turu etkinliğe katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.




        - Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifinde başkanlığa yeniden Naci Tanık seçildi

        Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, üyelerin desteğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

        Tanık, kendisine duyulan güven nedeniyle ortaklara teşekkür ederek, "11 yıldır büyük bir gururla yürüttüğümüz Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu ve Başkanlığı görevine bugün yapılan seçimlerde oy birliğiyle 4 yıl daha layık görüldük. Bu büyük güven için başta değerli ortaklarımız olmak üzere yönetim ve denetim kurullarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.


        - Bisikletleriyle tura çıkan Alman çift Konya'da mola verdi

        Almanya’dan bisikletleriyle yola çıkarak Çin'e ulaşmayı hedefleyen Yuonne Pothyha ve Mavritz Schröder çifti, Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.


        Alman çift, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği tarafından Beyşehir Bisiklet Evi’nde misafir edildi.

        Yolculuklarının en özel duraklarından birinin Beyşehir olduğunu ifade eden Yuonne Pothyha, ilçede karşılaştıkları samimiyetin kendilerini etkilediğini söyledi.

        Mavritz Schröder ise bisiklet yolculuklarının yalnızca kilometre kat etmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda farklı kültürleri tanıma fırsatı sunduğunu belirtti.




        Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı da ilçeye gelen yabancı bisikletçilerin Beyşehir'in uluslararası tanıtımına önemli katkılar sunduğunu belirterek, organizasyona destek veren kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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