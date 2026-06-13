Konya'da dolu etkili oldu
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle tarım alanları zarar gördü.
Giriş: 13.06.2026 - 15:30 Güncelleme:
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle tarım alanları zarar gördü.
Ayaslar Mahallesi'nde yağmur ve dolu etkili oldu.
Dolu nedeniyle meyve ve sebze bahçelerinde zarar oluştu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ