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        Konya'da dolu etkili oldu

        Konya'nın Doğanhisar ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle tarım alanları zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Konya'da dolu etkili oldu

        Konya'nın Doğanhisar ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle tarım alanları zarar gördü.


        Ayaslar Mahallesi'nde yağmur ve dolu etkili oldu.

        Dolu nedeniyle meyve ve sebze bahçelerinde zarar oluştu.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

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