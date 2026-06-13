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        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşların sorularını yanıtladı

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşların sorularını yanıtladı

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşlarla buluştu.

        Adalet Parkı'nda Akabe ve Fetih mahalle sakinleriyle bir araya gelen Kılca, talep ve önerileri dinledi.

        Kılca, daha sonra Ahmet Çalık Parkı'nda Akabe, Gaziosmanpaşa ve Kumköprü mahallelerinde yaşayanların sorularını yanıtladı.

        Programlarda Karatay'da hayata geçirilen yatırımlar ile planlanan projeler ele alındı.

        Kılca, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın ve talepleri yerinde dinlemenin önemli olduğunu vurgulayarak, "Başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz de burada. Vatandaşlarımızın ilettiği talepleri not alıyor ve hızlıca çalışma başlatıyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızın görüşleri ve beklentileri bizim için son derece önemli." ifadelerini kullandı.

        Toplantılara AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, ilçe yönetimi, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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