Pilotluk hayalini gerçekleştiren genç kız mezuniyet heyecanını annesiyle gökyüzünde yaşadı

SERHAT ÇETİNKAYA - Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi pilotaj bölümünden mezun olan Özüm Serra Türkyılmaz'ın uçuşuna eşlik eden annesi, kızının ilk sivil yolcusu olmanın heyecanını ve mutluluğunu birlikte yaşadı.



Çocukluğundan itibaren gökyüzüne ilgi duyan ve pilotluk hedefiyle hayatını şekillendiren Özüm Serra Türkyılmaz (22), üniversitenin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümünde dört yıllık yoğun eğitimle "pilot" unvanını kazandı.



Zorlu teorik dersler, simülatör eğitimleri ve uçuş çalışmalarını başarıyla tamamlayan genç pilot, okuldaki son uçuşunda, annesiyle aynı kokpiti paylaştı.



- "Çok gururlu ve mutluyum"



Duygularını AA muhabiriyle paylaşan Türkyılmaz, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Annesiyle unutulmaz bir anı paylaştığını belirten Türkyılmaz, şöyle konuştu:



"Çok büyük bir sorumluluğumuz var. Yanındaki kişinin ya da yolcuların canı sana emanet ve hepsinin ailesi var. Annem de benim için dünyanın en kıymetli insanı. Benim için 200-300 kişiyi uçurmaya bedeldi. Beklediğimden daha heyecan vericiydi. Çok mutlu oldum, çok eğlendim."



Annesini heyecanlandıracak bazı manevralar da yaptığını anlatan Türkyılmaz, "Anneme 'stall' (Uçağın kanatlarındaki kaldırma kuvvetini yitirmesi ve düşüşe geçmesi) dediğimiz durumu gösterdim. Tabii biraz korktu ama bunlar eğitimimizin içinde olması gereken şeyler. Çünkü acil durumlarda yeteri kadar iyi olmalıyız." ifadelerini kullandı.



Annesinin, doktor olmasını istediğini söyleyen Türkyılmaz, hayallerinin peşinden gitmeyi tercih ettiğini dile getirdi.



Özgür bir ruhu olduğuna dikkati çeken Türkyılmaz, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak kendi başarımla burayı kazanmak istedim. Yapabildiğim için de çok gururlu ve mutluyum. Bu, tamamen karakterimden gelen bir şey ve biraz da inat. Çünkü seviyorum, istiyorum, istiyorsam da almalıyım." diye konuştu.



- "İyi ki beni dinlemeyip hayallerinin peşinden gitmiş"



Genç pilotun 52 yaşındaki öğretmen annesi Serap Aksoy da uçuş boyunca gurur ve heyecanı birlikte yaşadığını söyledi.



Benzersiz bir deneyim yaşadığını anlatan Aksoy, "Gerçekten çok heyecan vericiydi. Hayatımda ilk kez böyle bir uçakta uçtum. Pilot koltuğunda da kızım olduğu için çok gurur duydum. Bir de havada değişik hareketler yaptı, heyecanlandım." dedi.



Annelik refleksiyle havada da kızının işine karıştığını anlatan Aksoy, "Yukarıda ona 'çok hızlı gitme, bak şuradan uçak geliyor, uçağa çarpma' gibi şeyler söyledim. O da 'Tamam anne, çarpmam' dedi. Normalde çok iyi bir şofördür ama ben yine de 'Çok yaklaşma o arabaya' falan diye konuşurum. Burada da bir şey demesem içimde kalırdı." ifadelerini kullandı.



Çok duygulandığını dile getiren Aksoy, "Kızım meslek seçimi konusunda iyi ki beni dinlemeyip hayallerinin peşinden gitmiş." diye konuştu.

