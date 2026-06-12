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        Derbent'te şükür duası yapıldı

        Derbent'te yağışların bol olması dolayısıyla şükür duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Derbent'te şükür duası yapıldı

        Derbent'te yağışların bol olması dolayısıyla şükür duası yapıldı.


        Derbent futbol sahasındaki programa Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten ve vatandaşlar katıldı.


        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şükür duası yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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