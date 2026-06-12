Karatay Belediyespor yeni sezona hazırlanıyor

Karatay Belediyespor Kulübü, yapılanma sürecini sürdürüyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon öncesi yapılanma çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı ekibin, teknik kadro ve sporcularıyla sezona güçlü başlangıç yapmayı hedeflediği belirtildi.



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın spora olan ilgisinin, genç sporcuların gelişimine verdiği önemin, kulübün son dönemdeki vizyonunun temelini oluşturduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kılca’nın öncülüğünde gerçekleştirilen yatırımlar ve modern tesisleşme çalışmaları, Karatay Belediyespor'un altyapıda daha güçlü bir geleceğe hazırlanmasını sağlıyor. Kulüp tarafından yürütülen altyapı yapılanma çalışmaları, Futbol Koordinatörü Ali Uyar'ın koordinasyonunda devam ediyor. Bu kapsamda altyapı organizasyonunun daha profesyonel, planlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedeflenirken, oyuncu gelişimi, eğitim süreçleri ve performans takibini esas alan bir model üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Kulüp yönetimi, teknik ekip yapılanmasını güçlendirerek altyapıda kalite standartlarını yükseltmeyi ve genç oyuncuların gelişimini en üst seviyeye taşımayı amaçlıyor."



Açıklamada, 2026-2027 sezonunda farklı yaş kategorilerinde görev yapacak teknik ekip şöyle listelendi:



"Scout ve Elit Gruplar-Uğur Yanıkdemir, Altyapı Kaleci Antrenörü-Arda Kayhan, U10-Ethem Uuyar, U11-Mehmet Doğan, U12-Furkan Caygın, U13-Furkan Kahveci, U14-Kamil Kula, U15-Furkan Yeşiler, U16-Bilal Karakaya, U18-Emre Bahadur"

