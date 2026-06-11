Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri MHP Konya İl Başkanlığı'nın yönetim kurulu belirlendi

        MHP Konya İl Başkanlığı'nın yönetim kurulu belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 21:22 Güncelleme:
        MHP Konya İl Başkanlığı'nın yönetim kurulu belirlendi


        KONYA-Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanlığı yeni yönetim kurulu belli oldu.

        MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü, yazılı açıklamasında, yeni dönemin hayırlara vesile olmasını diledi.

        Açıklamasında birlik ve beraberlik mesajı veren Göncü, şunları kaydetti:

        "Bilge liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin olurları ve takdirleri ile Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. Yönetim kurulumuzda görev alan tüm dava arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Ülkemizin teminatı olan milliyetçi ülkücü hareketin yıkılmaz iradesiyle kadim başkent Konya'mıza ayırmadan ayrıştırmadan özveriyle hizmet edeceğiz. Birliğimiz daim, devletimiz payidar, davamız muzaffer olsun."

        İl yönetiminde, şu isimler yer aldı:

        "Ahmet Ceyhan, Ahmet Fatih Satılmış, Ahmet Köse, Ahmet Kutalmış Tekelioğlu, Ali Babaoğlu, Ali Eker, Ali Özadam, Ali Rıza Koçyıldız, Alpaslan Gazi Tolğay, Ayhan Topalhan, Ayşe Çetin, Bahadır Alp Öztaş, Bahadır Demircan, Cemal Ünlü, Ekrem Can, Erol Özer, Ertan Parlak, Fatih Arıcı, Fatih Toklucu, Fatma Ravza Sayim, Fazlı Kaynar, Ferudun Tavlan, Gökhan Çetinkaya, Hakan Altunbaş, Hakkı Agah Ermumcu, Halil Doğancı, Halil Naci Kılıçarslan, Halil Poçanoğlu, Himmet Buğra Turan, İbrahim Ünüvar, İsmail İrem Kaya, İsmail Oral, İsmail Şirin, Kadir Oruç, Mehmet Akif Dilber, Mehmet Serdar Yaylacı, Mehmet Taylan, Mithat Er, Muhammed Ertan Kökdere, Muhammet Yusuf Ergül, Murat Olgun, Mustafa Durak, Mustafa Kalaycı, Mustafa Karaca, Mustafa Kutay Azkur, Mustafa Özmen, Mustafa Taha Çini, Mustafa Tarhan, Müzekka Yılmaz, Naim Süleyman Arnas, Niyazi Özden, Niyazi Yüksel, Nurhayat Yapıcı, Oğuzhan Pamukçu, Orkun Dülger, Osman Sami Şen, Sefa Doğru, Selçuk Parla, Songül Gizem Yücel, Süleyman Savran, Şenol Çaylak, Yusuf Aydın, Yusuf Erkeç ve Zeynep Rümeysa Eren."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a yönelik saldırıları iptal ettim
        Trump: İran'a yönelik saldırıları iptal ettim
        Troya 221 eserler Kolezyum'da
        Troya 221 eserler Kolezyum'da
        Pentagon'da "tehlikeli madde alarmı"
        Pentagon'da "tehlikeli madde alarmı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 11 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Haziran 2026 haberleri
        Guirassy'nin menajerinden flaş açıklama!
        Guirassy'nin menajerinden flaş açıklama!
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Fenerbahçe'den Nathan Ake hamlesi!
        Fenerbahçe'den Nathan Ake hamlesi!
        Mourinho resmen Real Madrid'de!
        Mourinho resmen Real Madrid'de!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Tribünler artık zenginlerin
        Tribünler artık zenginlerin
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!

        Benzer Haberler

        Kadınhanı'nda 2 bin 500 öğrencinin katılımıyla bilim şenliği yapıldı
        Kadınhanı'nda 2 bin 500 öğrencinin katılımıyla bilim şenliği yapıldı
        NEÜ'de 6. Akademi Ödülleri Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu
        NEÜ'de 6. Akademi Ödülleri Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Seydişehir'de Homonada yürüyüşü başladı
        Seydişehir'de Homonada yürüyüşü başladı
        Konya'nın denizinde karadaki tekneler tatlı sulara inmeye hazırlanıyor
        Konya'nın denizinde karadaki tekneler tatlı sulara inmeye hazırlanıyor
        Akşehir Kirazı'nın geleceği sahada değerlendirildi
        Akşehir Kirazı'nın geleceği sahada değerlendirildi