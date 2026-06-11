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        Seydişehir'de Homonada yürüyüşü başladı

        Seydişehir Belediyesi tarafından bölge turizmine kazandırılan ve çevredeki trekking rotalarıyla kültür aksına dönüşen Homonada Yolu, kapılarını Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğaseverlere açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 16:39 Güncelleme:
        Seydişehir'de Homonada yürüyüşü başladı

        Seydişehir Belediyesi tarafından bölge turizmine kazandırılan ve çevredeki trekking rotalarıyla kültür aksına dönüşen Homonada Yolu, kapılarını Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğaseverlere açtı.

        İlki geçen yıl gerçekleştirilen ve büyük yankı uyandıran etkinliğin bu yılki durağında, ViaAnatolia organizasyonuyla katılımcı sayısı 300'ü aştı.

        Homonada Yolunun bölge turizminin can damarı olacağını kaydeden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "Bugün burada sadece bir doğa yürüyüşü başlatmıyoruz, 2 bin yıllık bir direnişin, özgürlüğüne aşık bir halkın, Homonadların ayak izlerini takip ediyoruz. Seydişehir'imizi dünya çapında bir outdoor turizm merkezi yapma sözümüzü tutmanın gururu içindeyiz. Geçen yıl başlattığımız bu kıvılcım, bugün 26 farklı ilden onlarca dağcılık kulübünün bir arada olduğu, yüzlerce dostumuzla dev bir meşaleye dönüştü. Homonada Yolu, artık sadece bir rota değil, Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan bir kardeşlik köprüsüdür. Tüm misafirlerimize Toroslar'ın zirvelerinde güvenli ve unutulmaz bir yolculuk diliyorum. Yolunuz açık olsun." diye konuştu.


        Kuğulu Park'tan hareket eden kafile, ilk durakları olan Madenli Yaylası'na (Eşek Çukuru) doğru Via Sebaste'nin antik taşları üzerinde ilk adımlarını attı.

        Katılımcılar 4 gün boyunca devam edecek turda, Via Sebaste'den Madenli, Susuz ve Arvana Yaylalarına yürüyecek.


        Kamplarda Doç. Dr. Ramazan Gündüz, katılımcılara bölge tarihi hakkında bilgi verecek.


        Ayrıca katılımcılar pazar sabahı Seyyid Harun Veli Meydanı'nda kurulacak ekranda Avustralya-Türkiye milli maçını hep birlikte izleyecek.​​​​​​​

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