Konya Şehir Kütüphanesi'nin yüzde 75'i tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesince inşa edilen, modern mimariyle geleneksel mimarinin birleştirildiği tasarımıyla öne çıkan Konya Şehir Kütüphanesi'nin yüzde 75'inin tamamlandığı bildirildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eski belediye binasının bulunduğu alanda yapımı süren Konya Şehir Kütüphanesi inşaatında incelemelerde bulundu.



Konya'nın eğitim, kültür ve bilim altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırımı daha hayata geçirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Altay, "Şehir Kütüphanemiz sadece kitapların bulunduğu bir bina olmayacak, öğrencilerimizin, araştırmacılarımızın, gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin nefes alacağı, üreteceği ve paylaşacağı yaşayan bir kültür merkezi olacak. Birleşmiş Milletler'in 'Sıfır Karbon Binalar Projesi' kapsamında yer alan bu yapı, Türkiye'nin ilk sıfır karbon binalarından biri olma özelliğini taşıyacak." ifadelerini kullandı.



Altay, inşaat çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü ve tamamlanma oranının yaklaşık yüzde 75 seviyesine ulaştığını kaydetti.



13 bin metrekarenin üzerinde inşaat alanına sahip olan Şehir Kütüphanesi, kitaplıklar, okuma salonları, etüt salonları, bireysel okuma odaları ve sosyal kullanım alanlarıyla modern bir kompleks olarak tasarlanıyor.





Mevcut ağaçlar korunarak şekillenen yapı, geleneksel mimari anlayış ile modern tasarım ilkelerini bir araya getiren özgün bir konseptle inşa ediliyor.

