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        Konya'da öğrencilerden A Milli Futbol Takımı'na destek yürüyüşü

        Konya'da 13 Haziran Cumartesi günü LGS sınavına girecek öğrenciler, 14 Haziran Pazar günü 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'yla karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nı destek için yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Konya'da öğrencilerden A Milli Futbol Takımı'na destek yürüyüşü

        Konya'da 13 Haziran Cumartesi günü LGS sınavına girecek öğrenciler, 14 Haziran Pazar günü 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'yla karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nı destek için yürüyüş gerçekleştirdi.

        Sarraflar Çarşısı'nda toplanan özel bir okulun 8. sınıf öğrencileri, ellerinde Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü.

        Mevlana Meydanı'nda meşaleler yakan öğrenciler, LGS sınavında ve Dünya Kupası'nda başarı için edilen duanın ardından gökyüzüne kırmızı kalpli balonlar bıraktı.

        Öğrencilerden Zeynep Erva Dalkıran, LGS sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, "İnşallah herkes istediği puanı alır. Milli takımımıza da başarılar diliyorum. Lütfen Dünya Kupası'nı alıp gelsinler. Konyalı olduğum için özel olarak Abdülkerim Bardakçı'yı çok seviyorum. Onlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

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