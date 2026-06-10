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        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri 18. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sona erdi

        18. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sona erdi

        Konya'da düzenlenen "18. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 23:26 Güncelleme:
        18. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sona erdi

        Konya'da düzenlenen "18. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" tamamlandı.

        Konya Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalin son gününde, İspanya’dan Orthemis Orkestrası "İyi Yolculuklar" oyununu Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturdu.

        Toni Sans'ın yazıp yönettiği, müzik direktörlüğünü Orthemis Orkestrasının yaptığı oyunla festival sona erdi.

        Dört yabancı ekip ve 11 yerli grubun katılımıyla gerçekleştirilen festivalde 23 seçkin oyun, 37 temsille Konyalı sanatseverlerle buluştu.









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