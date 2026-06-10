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        Konya'da "Bilginin Yaşı Yok Yarışması" düzenlendi

        Konya'da "Aile ve Nüfus On Yılı Etkinlikleri" kapsamında "Bilginin Yaşı Yok Yarışması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 19:33 Güncelleme:
        Konya'da "Bilginin Yaşı Yok Yarışması" düzenlendi

        Konya'da "Aile ve Nüfus On Yılı Etkinlikleri" kapsamında "Bilginin Yaşı Yok Yarışması" gerçekleştirildi.

        Asım Cengiz Huzurevi'nde düzenlenen yarışmaya Asım Cengiz Huzurevi, Meliha Ercan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri katıldı.

        Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, burada yaptığı konuşmada, yaşlı bireylerin toplumun hafızası ve en değerli hazinesi olduğunu, onların bilgi ve tecrübelerinden ilham almaya devam edeceklerini söyledi.

        Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı'nın da katıldığı program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.









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