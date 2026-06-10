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        Seydişehir'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kan bağısı kampanyası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 17:23 Güncelleme:
        Seydişehir'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kan bağısı kampanyası yapıldı.

        Türk Kızılay Seydişehir Şubesi tarafından Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara kan bağışının önemi anlatıldı.

        Etkinliğine katılan Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, kan bağışında bulunarak, sağlıklı bireyleri düzenli olarak kan bağışı yapmaya davet etti.

        Kampanya 14 Haziran'a kadar devam edecek.



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