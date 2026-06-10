Seydişehir'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kan bağısı kampanyası yapıldı. Türk Kızılay Seydişehir Şubesi tarafından Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara kan bağışının önemi anlatıldı. Etkinliğine katılan Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, kan bağışında bulunarak, sağlıklı bireyleri düzenli olarak kan bağışı yapmaya davet etti. Kampanya 14 Haziran'a kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.