Konya'da çocuk evleri sitesinde kalan çocuklar doğa için yürüdü

Konya'da Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar için Dünya Çevre Günü kapsamında doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.





Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Seydişehir ilçesi Gökçehüyük Barajı çevresinde yürüyüş gerçekleştirildi bildirildi.





Etkinlikte, doğa için yürüyen çocuklar çevre temizliğine dikkat çekmek için çöp topladı.



Etkinliğin ardından Kuğulu Parkı ziyaret eden çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.









