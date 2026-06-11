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        Karatay'da ilaçlama çalışmaları sürüyor

        Karatay Belediyesi ekipleri, sinek, haşere ve zararlılara karşı mücadele amacıyla periyodik ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Karatay'da ilaçlama çalışmaları sürüyor

        Karatay Belediyesi ekipleri, sinek, haşere ve zararlılara karşı mücadele amacıyla periyodik ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

        Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve halk sağlığını korumak amacıyla, parklar, yeşil alanlar, cadde ve sokaklar başta olmak üzere ilçenin birçok noktasında gece gündüz çalışma yürütülüyor


        Belirlenen program doğrultusunda sürdürülen ilaçlama faaliyetleriyle, özellikle yaz döneminde rahatsızlık oluşturan sinek ve haşerelere karşı etkin mücadele gerçekleştiriliyor.

        Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklar, yeşil alanlar, ağaçlandırma sahaları, cadde ve sokaklar ile okul ve cami bahçelerinde bitki hastalıkları ve zararlılara karşı düzenli zirai ilaçlama çalışmaları yapıyor.


        İlaçlama faaliyetlerinin yanı sıra, vatandaşlardan gelen talepler de titizlikle değerlendirilerek iki ekip tarafından hızlı şekilde müdahale ediliyor.


        İlaçlama çalışmaları yaz sezonu boyunca planlı ve kesintisiz şekilde sürdürülecek.

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