Derbent'te Kızılay'ın kan bağışına yoğun destek

Derbent'te Türk Kızılayı tarafından "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Vatandaşlar, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında bulunan Türk Kızılay'ı Konya Şubesi Kan Bağışı aracında kan bağışında bulundu. Kan bağışı yapan vatandaşlar, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yetkililer, bağışçılara maden suyu ve bisküvi ikram ederek kampanyaya katılanlara teşekkür etti.

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