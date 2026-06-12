Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ahırlı ve Akören'de vatandaşlarla bir araya geldi.



Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında ilk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımına başlanan Seydişehir-Bozkır Devlet Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu.



Daha sonra Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi'nde Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek Suğla İçme Suyu İsale Hattı İş Başlangıç Programı'na katılan Altay, bölge insanının hayat kalitesini artıracak önemli bir yatırımın iş başlangıcını yaptıklarını belirtti.



Altay, proje kapsamında Suğla Gölü'nün kuzeydoğusunda bulunan kuyulardan temin edilecek içme suyunun, kurulacak terfi merkezleri aracılığıyla grup deposuna ulaştırılacağını anlattı.



Depolardaki suyun, kurulan sistemle mahallelere güvenli ve kesintisiz şekilde verileceğini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:





"Çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 8,5 kilometrelik ana terfi hattı ve toplam 55,5 kilometre uzunluğunda içme suyu hattını inşa edeceğiz. Bu sayede 2 bin metreküp kapasiteli grup suyu deposu yapımını da tamamlamış olacağız. Bununla birlikte iki ana terfi merkezi ve Bademli Mahallemize hizmet verecek ilave bir terfi merkezi olmak üzere toplam 3 terfi merkezi de hayata geçecek. Proje kapsamında ayrıca suyun uzaktan izlenmesi ve kontrolünü sağlayan modern Scada sistemleri kurulacak. Suyun miktarını ölçen yapılar, hava ve basınç tahliye noktaları inşa edilecek. Köprü ve dere geçişleri ile bağlantı hatları da tamamlanacak. Böylece bölgenin içme suyu sistemi modern teknoloji ile yönetilen daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir yapıya inşallah kavuşmuş olacak."



Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek Suğla İçme Suyu İsale Hattı İş Başlangıcı dualarla yapıldı.



Programa, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut, Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner, Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Ahırlı Belediye Başkanı Ali Üzlük, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Altay, daha sonra bir kıraathanede buluştuğu Akkiseli vatandaşlarla sohbet ederek, görüş ve talepleri değerlendirdi.



Akören'e geçen Altay, ilçede devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu.

