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        Konya'da eşinin tabancayla ağır yaraladığı kadın hastanede hayatını kaybetti

        Konya'nın Karatay ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla ağır yaraladığı kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 20:16 Güncelleme:
        Konya'da eşinin tabancayla ağır yaraladığı kadın hastanede hayatını kaybetti

        Konya'nın Karatay ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla ağır yaraladığı kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

        Emirgazi Mahallesi'nde, boşanma aşamasındaki eşi A.S'nin (64) silahlı saldırısına uğrayan Y.S. (50), bir haftadır tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hilal Caddesi'ndeki evinden çıkan boşanma aşamasındaki eşi Y.S'yi 5 Haziran'da tabancayla ağır yaralayan A.S, Konya-Aksaray kara yolunda otomobiliyle kaçarken polise yakalanacağını anlayınca aynı silahla intihar girişiminde bulunmuş, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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