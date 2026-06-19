DEAŞ terör örgütünün sözde sorumlularından Ahmet Kazancı tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan örgütün sözde sorumlularından Ahmet Kazancı, Konya'da tutuklandı. Sınır bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen Kazancı'nın, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, DEAŞ terör örgütünün "Horasan Vilayeti" (ISKP) medya yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda "Abu Ubeyde" ve "Abu İbrahim" kod adlarını kullanan Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladıktan sonra 17 Haziran'da Türkiye'ye getirmişti.

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