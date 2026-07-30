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        Ereğli ilçesinde trafik denetimlerinde 6 milyon lira idari para cezası uygulandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde trafik denetimlerinde 76 araç trafikten men edilirken, çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 6 milyon lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 12:34 Güncelleme:
        Ereğli ilçesinde trafik denetimlerinde 6 milyon lira idari para cezası uygulandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde trafik denetimlerinde 76 araç trafikten men edilirken, çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 6 milyon lira idari para cezası uygulandı.


        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 22-28 Temmuz'da ilçe genelinde gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda 5 bin araç ile kişi kontrol edildi.

        Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 372 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde kullanma suçundan arandığı belirlenen 3 kişi yakalanarak, haklarında gerekli işlemler başlatıldı.

        Denetimlerde çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 6 milyon lira idari para cezası uygulanırken, 76 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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