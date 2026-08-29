Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Gürcan Hasova, Murat Temel, Selahattin Altay
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Dk. 41 Masuaku), Awaziem, Adil Demirbağ, Andzouana, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic (Dk. 77 Toth), Deniz Türüç (Dk. 73 Baniya), Gonçalves (Dk. 77 Enis Destan), Colley (Dk. 46 Enis Bardhi), Muleka
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Haidara, Maglica, Zoukrou (Dk. 60 Aye), Dijksteel, Show, Berkan Kutlu, Sousa (Dk. 90 Onur Öztonga), Sissoho (Dk. 46 Uğur Kaan Yıldız) , Agyei (Dk. 90 Muharrem Cihan), Baku (Dk. 66 Metehan Altunbaş)
Goller: Dk. 39 Zoukrou (Kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 72 Haidara, Dk. 87 Metehan Altunbaş (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Sissoho, Dk. 35 Agyei, Dk. 37 Maglica (Kocaelispor), Dk. 88 Toth (TÜMOSAN Konyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 47 Enis Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor)
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