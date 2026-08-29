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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 21:10 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Gürcan Hasova, Murat Temel, Selahattin Altay

        TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Dk. 41 Masuaku), Awaziem, Adil Demirbağ, Andzouana, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic (Dk. 77 Toth), Deniz Türüç (Dk. 73 Baniya), Gonçalves (Dk. 77 Enis Destan), Colley (Dk. 46 Enis Bardhi), Muleka

        Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Haidara, Maglica, Zoukrou (Dk. 60 Aye), Dijksteel, Show, Berkan Kutlu, Sousa (Dk. 90 Onur Öztonga), Sissoho (Dk. 46 Uğur Kaan Yıldız) , Agyei (Dk. 90 Muharrem Cihan), Baku (Dk. 66 Metehan Altunbaş)

        Goller: Dk. 39 Zoukrou (Kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 72 Haidara, Dk. 87 Metehan Altunbaş (Kocaelispor)

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        Sarı kartlar: Dk. 10 Sissoho, Dk. 35 Agyei, Dk. 37 Maglica (Kocaelispor), Dk. 88 Toth (TÜMOSAN Konyaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 47 Enis Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor)

        KONYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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