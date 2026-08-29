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        Karatay Yaz Spor Okulları sona erdi

        Konya'da Karatay Yaz Spor Okulları'nın 2026 dönemi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Karatay Yaz Spor Okulları sona erdi

        Konya'da Karatay Yaz Spor Okulları'nın 2026 dönemi tamamlandı.

        Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 12 farklı branşta eğitim alan 3 bin 670 sporcu için düzenlenen yaz spor okullarının tamamlandığını açıkladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçeyi eğitim, spor, sanat ve kültürde daha başarılı kılmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

        Sporun çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra karakter gelişimine de önemli katkılar sunduğunu ifade eden Kılca, "Görevimiz, çocuklarımızın yeteneklerini keşfedebilecekleri ortamları oluşturmak, onlara fırsat vermek ve hayallerinin peşinden gidebilmeleri için önlerini açmaktır. Tesislerin içinde çocuklarımızın hayallerinin büyümesini istiyoruz. Bir çocuğun, 'Ben de yapabilirim' demesi, bizim için en değerli kazanımlardan biridir." diye konuştu.

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        Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da çocukların yaz döneminde sahip oldukları yeteneklerin keşfedilerek Türk sporuna kazandırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Sporun çocuklara yalnızca kazanmayı ve kaybetmeyi öğretmediğini vurgulayan Çintimar, "Bizler çocuklarımıza sadece kaybetmeyi ya da kazanmayı değil birlikte hareket edebilmeyi, toplum içerisinde sorumluluk edinebilmeyi, bir takım olabilmeyi ve bir hedef doğrultusunda hep birlikte yürüyebilmeyi öğretmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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