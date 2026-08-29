Konya'da inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde çalıştığı inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı.
Giriş: 29.08.2026 - 14:22 Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde çalıştığı inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı.
Yeni Mahalle'deki bir inşaatta, dış cephe mantolama yapan Salih Y. (30), iskeleden düştü.
Yaralı işçi, ihbar üzerine adrese gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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