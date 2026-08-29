Konya'da 2. Spor Okulları Olimpiyatları sona erdi

Konya'da Yaz Spor Okulları’na katılan öğrenciler için düzenlenen 2. Spor Okulları Olimpiyatları tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sporun çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra disiplin, dayanışma ve birlikte hareket etme becerilerini geliştirdiğini belirtti.

Spor Okulları Olimpiyatları'nın öğrencilerin yıl boyunca edindikleri kazanımları ortaya koymaları açısından önemli bir organizasyon olduğunu ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"28 ilçemizde düzenlediğimiz Yaz Spor Okullarımıza katılan 12 bin 180 öğrencimiz arasından seçilen bin 500 genç sporcumuz olimpiyatlara katıldı. Bu yıl şehir merkezindeki 15 salon ve tesiste, 11 farklı branşta gerçekleştirdiğimiz Spor Okulları Olimpiyatları'nda toplam 454 müsabaka yapıldı. İlçelerimizi temsilen mücadele eden çocuklarımızın ve gençlerimizin ortaya koyduğu gayret bizleri gururlandırdı."