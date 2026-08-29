Konya Valisi Akın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Konya Valisi İbrahim Akın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akın, yayımladığı mesajında, tarihin akışını değiştiren Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Türk tarihinin muazzam zaferlerinden biri olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde yazılan bu destanın, imkansızlıklara karşı inancın, kenetlenmenin ve azmin nişanesi olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"30 Ağustos, kadın erkek, genç yaşlı demeden kenetlenen milletimizin topyekun sergilediği milli mücadelenin zaferidir. Milletimizin gösterdiği bu seferberlik ve direniş ruhunun en güçlü dayanak noktalarından biri de kuşkusuz Konya'mız olmuştur. Bu büyük askeri harekatın başarıya ulaşmasında Konya'mız, stratejik ve lojistik bir merkez vazife üstlenmiştir. Büyük Taarruz öncesinde Akşehir'de kurulan Batı Cephesi Karargahı, harekatın tüm planlarının hazırlandığı ana merkez olmuştur. Birliklerimizin düşmanın ruhu duymadan, büyük bir gizlilik içinde Akşehir'den Afyon hattına sevk edilmesi, Konyalıların sağladığı lojistik imkanlar, erzak temini ve halkın tam desteği sayesinde mümkün kılınmıştır. Bu gurur gününde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Akşehir'den cepheye uğurladığımız tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."