Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın Konya elemeleri sona erdi

        Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın Konya elemeleri sona erdi

        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın Konya elemeleri tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 18:27 Güncelleme:
        Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın Konya elemeleri sona erdi

        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın Konya elemeleri tamamlandı.

        Turnuvanın ikinci gününde, Saraçoğlu Spor Tesisleri'ndeki açılış seremonisinin ardından 2 kategoride deneme ve sıralama atışları yapıldı.

        Yapılan elemede büyük kadınlar kategorisinde birinci Konya Bulcuk Spor Kulübü sporcusu Eda Nur Adıgüzel, ikinci Kayserispor AŞ Spor Kulübü sporcusu Hürü Akpınar ve üçüncü Konya Bulcuk Spor Kulübü sporcusu Meryem Kirazdere oldu.

        Büyük erkekler kategorisinde ise birinci Isparta Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcusu Tuğrul Öztekin, ikinci Karahisari Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Serdar Yalçın ve üçüncü Isparta Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcusu Ali Emre Yoldemir oldu.

        Turnuvada, iki gün boyunca 10 ilden toplam 712 sporcu mücadele etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz açık
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz açık
        Ersin Destanoğlu resmen Al Jazira'da!
        Ersin Destanoğlu resmen Al Jazira'da!
        Dalından kiraz yediler, hayatlarını kaybettiler!
        Dalından kiraz yediler, hayatlarını kaybettiler!
        Hikayesi herkesi ağlatmıştı! Kırmızılı kadın hayatını keybetti
        Hikayesi herkesi ağlatmıştı! Kırmızılı kadın hayatını keybetti
        Doğan Alemdar'dan Nübel açıklaması!
        Doğan Alemdar'dan Nübel açıklaması!
        "İlk amacımız Şampiyonlar Ligi"
        "İlk amacımız Şampiyonlar Ligi"
        Kahreden kaza! Bir aile yok oldu!
        Kahreden kaza! Bir aile yok oldu!
        Mete Gazoz, altın madalya kazandı!
        Mete Gazoz, altın madalya kazandı!
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Souvenirs d'İlber
        Souvenirs d'İlber
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Pazarlık payını artıracak
        Pazarlık payını artıracak
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Aşıklar Dünya Kupası maçında

        Benzer Haberler

        Konya'nın "Kırmızılı Kadın"ı son yolculuğuna uğurlandı
        Konya'nın "Kırmızılı Kadın"ı son yolculuğuna uğurlandı
        'Kırmızılı kadın' Sultan, hayatını kaybetti
        'Kırmızılı kadın' Sultan, hayatını kaybetti
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Konya'da nikah şahidi oldu
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Konya'da nikah şahidi oldu
        Bakan Yumaklı, nikah şahidi oldu
        Bakan Yumaklı, nikah şahidi oldu
        Karapınar'da ot yangını paniğe neden oldu
        Karapınar'da ot yangını paniğe neden oldu
        Konya Şehir Kütüphanesi, modern mimariyi ve Selçuklu esintilerini buluştura...
        Konya Şehir Kütüphanesi, modern mimariyi ve Selçuklu esintilerini buluştura...