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        GÜNCELLEME - Konya'da izinsiz kazı yapılan kuyuda 2 kişi öldü

        Konya'nın Meram ilçesinde, define aramak için kazıldığı iddia edilen kuyuda hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi AFAD ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 23:36 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Konya'da izinsiz kazı yapılan kuyuda 2 kişi öldü

        Konya'nın Meram ilçesinde, define aramak için kazıldığı iddia edilen kuyuda hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi AFAD ekiplerince çıkarıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılören Mahallesi Mordor Kalesi mevkisinde, izinsiz kazılan 10 metrelik kuyuda, Hilmi K. (36) ve Ali Ç'nin (50) cesetlerinin olduğunu belirledi.

        Bölgeye, AFAD, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yürütülen çalışmayla kuyudan çıkarılan cesetler, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendirilen kişiler hakkında kayıp müracaatında bulunulduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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