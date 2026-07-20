GÜNCELLEME - Konya'da tarla yangını söndürüldü

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



İlçeye bağlı Yeniceoba Mahallesi Çelik Yaylası mevkisinde çıkan tarla yangını kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.



Yangında arazide bulunan bir kamyona da alevler sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çalışma yürütürken kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirdi.



Yangının yerleşim alanlarına ve çevredeki tarım arazilerine sıçramaması için ekiplerin aralıksız müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.







