Hadim kirazında hasat devam ediyor

Toros Dağları'nın eteklerinde, yüksek rakımlı bölgelerde yetiştirilen Hadim kirazı, geç hasat dönemiyle üreticisine gelir sağlamayı sürdürüyor.

Gezlevi Mahallesi Arpalık mevkisindeki kiraz bahçelerinde devam eden hasat, bölgenin zorlu arazi şartlarına rağmen üreticilerin yoğun emeğiyle gerçekleştiriliyor.

Üretici Yusuf Tekdamar, "Gübresi, ilacı, suyu ve özellikle arazi şartları çok zor. Kirazımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Arazilerimiz engebeli, su imkanlarımız kısıtlı. Susuz şekilde kiraz yetiştiriyoruz. Bu nedenle kirazımızın aroması ve kalitesi çok yüksek oluyor. Eylüle girmemize rağmen hasat devam ediyor, yaklaşık 10-15 gün daha süreceğini düşünüyorum." dedi.

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Üretici Mert Tekdamar da Hadim'in Türkiye'de en geç kiraz hasadının yapıldığı bölgelerden biri olduğunu söyledi.

Hadim kirazının rakım farklılıkları sayesinde uzun bir hasat dönemine sahip olduğunu belirten Tekdamar, "Hadim'de kiraz hasadı 15 Haziran civarında başlıyor. Rakım 800'lerden başlayıp 2 binli seviyelere kadar çıkıyor. Bu nedenle eylülde bile kiraz toplamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Kiraz tüccarı Ali Akbalık ise kiraz hasadının eylül ortasına kadar devam etmesini beklediklerini belirterek, Hadim kirazının yurt dışında yoğun talep gördüğünü kaydetti.

Akbalık, "Kirazlarımızın yüzde 90'ı ihraç ediliyor, kalan kısmı ise İstanbul, Ankara ve İzmir gibi iç piyasa merkezlerine gönderiliyor. Yurt dışında tercih edilmesinin en önemli sebepleri kalibresinin yüksek olması ve aromasının çok lezzetli olmasıdır." ifadesini kullandı.