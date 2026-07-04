Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri İçişleri Bakanı Çiftçi, Konya'da ziyaretlerde bulundu

        İçişleri Bakanı Çiftçi, Konya'da ziyaretlerde bulundu

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'nın Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 15:06 Güncelleme:
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Konya'da ziyaretlerde bulundu

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'nın Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Çiftçi, ilk olarak Seydişehir Kaymakamlığını ziyaret etti.

        Bakan Çiftçi, burada Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı ile ilçe protokolü tarafından karşılandı.

        Ardından Seydişehir Belediyesini ziyaret eden Çiftçi, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile bir araya geldi.

        Ustaoğlu, Bakan Çitfçi'ye ilçede yapılan çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

        Programı kapsamında Çiftçi, daha sonra, Beyşehir ilçesinde İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

        Bakan Çiftçi'ye, Konya Valisi İbrahim Akın ile AK Parti Konya milletvekili Mehmet Baykan ve Meryem Göka eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        'Sultan' tatilde
        'Sultan' tatilde
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        "Meydan okumaya geldim"
        "Meydan okumaya geldim"
        Evlendiler
        Evlendiler
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!

        Benzer Haberler

        Konya'da otomobilin şarampole savrulduğu kazada 5 kişi yaralandı
        Konya'da otomobilin şarampole savrulduğu kazada 5 kişi yaralandı
        Konya'da otomobil şarampole savruldu: 5 yaralı
        Konya'da otomobil şarampole savruldu: 5 yaralı
        MHP'li Kalaycı: Dinimizin, inanç değerlerimizin aşağılanmasına tahammülümüz...
        MHP'li Kalaycı: Dinimizin, inanç değerlerimizin aşağılanmasına tahammülümüz...
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
        Konya'da 70 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Konya'da 70 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon
        Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon